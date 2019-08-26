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Красуня-патрульна захопила мережу відважним вчинком в Дніпрі

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У Дніпрі на День Незалежності 19-річна Карина Щербініна самостійно затримала грабіжника.

Дівчина навчається в Національній академії внутрішніх справ і закінчила вже 2 курс, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції України.

Як стало відомо, Карина з дитинства займається дзюдо і має звання кандидата в майстри спорту.

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Карина Щербініна

Карина Щербініна

Пресслужба Патрульної поліції України

24 серпня курсантка вперше вийшла на службу разом з патрульними Дніпра. Поки городяни святкували, дівчина самостійно затримала злочинців.

Поліцейська побачила, що двоє чоловіків бігли з жіночою сумкою, яку один з них відібрав у жінки.

Карина миттєво відреагувала і побігла за ними.

Після цього вона наздогнала злочинців, затримала їх і викликала допомогу.

Чоловіків передали слідчо-оперативній групі, а відважна поліцейська продовжила несли службу далі.

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У соцмережі люди захоплюються вчинком молодої дівчини:

"Розумниця, шкода їх випустять до судового вироку на волю, а суд, швидше за все, дасть условку. І вони продовжать своє чорне діло ...", "Такі в поліції крайня рідкість! На жаль! Дай Бог здоров'я", "Карина - молодчинка, пишаємося своєю землячкою! "," Карина, ти розумниця, так тримати. Успішною служби. Ти відважна дівчина ", – пишуть користувачі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі грабіжник відкрив стрілянину по поліцейському: подробиці.

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Україна Дніпро
Теги
поліція грабеж
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