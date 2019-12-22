У Дніпрі рано вранці 21 грудня на проспекті Слобожанському виявили напівголого чоловіка.

Як виявилося, він пішов додому після корпоративу в нижній білизні, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

У Дніпрі напівголий чоловік бродив по вулиці

Так, іноді патрульним доводиться стикатися з досить дивними ситуаціями. Особливо часто такі ситуації трапляються з людьми в нетверезому стані.

Рано вранці 21 грудня в поліцію надійшов виклик, що по проспекту Слобожанський ходить напівголий чоловік.

Прибувши на місце події, патрульні виявили чоловіка, який ходив по вулиці тільки в нижній білизні.

Дніпрянин розповів, що відпочивав на корпоративі і що відбувалося далі згадати не може.

Напівголий чоловік Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

Правоохоронці встановили особу і з'ясувалося, що близькі вже почали бити на сполох і повідомили в поліцію, що не можуть знайти свого родича.

Відзначимо, що чоловік не став жертвою злочину, його життю і здоров'ю загрози немає.

Громадянина доставили у відділення поліції і повідомили рідним про його місцезнаходження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, неадекватний голий чоловік бігав по Дніпру і кидався на людей і автомобілі.

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