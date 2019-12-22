У Дніпрі рано вранці 21 грудня на проспекті Слобожанському виявили напівголого чоловіка.
Як виявилося, він пішов додому після корпоративу в нижній білизні, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
У Дніпрі напівголий чоловік бродив по вулиці
Так, іноді патрульним доводиться стикатися з досить дивними ситуаціями. Особливо часто такі ситуації трапляються з людьми в нетверезому стані.
Рано вранці 21 грудня в поліцію надійшов виклик, що по проспекту Слобожанський ходить напівголий чоловік.
Прибувши на місце події, патрульні виявили чоловіка, який ходив по вулиці тільки в нижній білизні.
Дніпрянин розповів, що відпочивав на корпоративі і що відбувалося далі згадати не може.
Напівголий чоловік
Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області
Правоохоронці встановили особу і з'ясувалося, що близькі вже почали бити на сполох і повідомили в поліцію, що не можуть знайти свого родича.
Відзначимо, що чоловік не став жертвою злочину, його життю і здоров'ю загрози немає.
Громадянина доставили у відділення поліції і повідомили рідним про його місцезнаходження.
Як повідомляв OBOZREVATEL, неадекватний голий чоловік бігав по Дніпру і кидався на людей і автомобілі.
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