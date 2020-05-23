Коронавірусом в Дніпрі заразилося 364 чоловік: карта поширення COVID-19

Станом на 23 травня в Дніпрі офіційно зареєстровано 364 випадків захворювання коронавірусом, 123 людини одужали.

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Ще 12 пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради Дніпра.

На даний момент на лікуванні перебувають 241 осіба. У важкому стані перебувають шість осіб, з них чотири знаходяться під апаратом штучної вентиляції легенів. З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано шість летальних випадків.

За даними Міністерства охорони здоров'я України всього в Дніпропетровській області станом на 23 травня зафіксовано 865 випадків COVID -19.

Де можна заразитися коронавірусів в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі чоловік торгував спецпропусками для транспорту через Instagram. Він мав доступ до бланків офіційної звітності, що дозволило налагодити виготовлення та продаж через Інтернет спеціальних квитків.