Коронавірусом в Дніпрі захворіло близько 300 осіб: свіжа статистика. Мапа

Карина Бондаренко Життя міста 13:31, 14.05.2020

Станом на 14 травня в Дніпрі офіційно зареєстровано 290 випадків захворювання коронавірусом, 53 людини одужали.

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Ще 12 пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.

Двоє людей перебувають у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання було отримано 158 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

Коронавірус в Дніпрі
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Мобільні бригади, які обстежують людей вдома, на сьогодні здійснили 749 виїздів – оглянули 2642 чоловік, у 227 з них виявили COVID-19. За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 86 осіб.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Як писав OBOZREVATEL раніше, Максим Степанов повідомив, що в Україні вперше кількість видужали від коронавируса за добу перевищило число хворих.

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