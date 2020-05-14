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14 травня • оновлено в 16:56
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Карина Бондаренко
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Коронавірусом в Дніпрі захворіло близько 300 осіб: свіжа статистика. Мапа

1.1т
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Станом на 14 травня в Дніпрі офіційно зареєстровано 290 випадків захворювання коронавірусом, 53 людини одужали.

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Ще 12 пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.

Двоє людей перебувають у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання було отримано 158 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

Коронавірус в Дніпрі

Коронавірус в Дніпрі

34 Канал

Мобільні бригади, які обстежують людей вдома, на сьогодні здійснили 749 виїздів – оглянули 2642 чоловік, у 227 з них виявили COVID-19. За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 86 осіб.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Як писав OBOZREVATEL раніше, Максим Степанов повідомив, що в Україні вперше кількість видужали від коронавируса за добу перевищило число хворих.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

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