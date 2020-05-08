Коронавірусом в Дніпрі захворіли вже 222 людини: де можна заразитися. Мапа

Станом на 8 травня в місті офіційно зафіксовано всього 222 випадки захворювання коронавірусом, 44 з цих людей одужали.

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Ще 12 пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Про це повідомила під час брифінгу директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник, передає пресслужба міської ради.

РБК-Украина

Одна людина досі підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання в 21-й інфекційній лікарні було отримано 150 негативних відповідей від систем ПЛР.

Крім того, за минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 89 осіб.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі почнуть збір плазми крові для виробництва інноваційного ліки від коронавируса COVID-19.

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