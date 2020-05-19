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19 травня • оновлено в 15:36
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Карина Бондаренко
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Коронавірусом в Дніпрі захворіли майже 350 осіб: де можна заразитися. Мапа

1.1т
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Станом на 19 травня в місті офіційно зафіксовано всього 346 випадків захворювання коронавірусом, 91 з цих людей одужали.

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Ще 12 пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Про це повідомила під час брифінгу директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник, передає пресслужба міської ради.

Коронавірус у Дніпрі

Коронавірус у Дніпрі

Чотири людини підключені до апарату штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання в 21-й інфекційній лікарні було отримано 166 негативних відповідей від систем ПЛР.

Крім того, за минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 87 осіб.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпропетровській області вперше не зафіксували нові випадки COVID-19

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 876.

    Вилікувалися: 5632. Померли: 548.

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