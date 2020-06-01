Коронавірусом у Дніпрі заразилося понад 400 осіб: карта поширення COVID-19

Станом на ранок 1 червня в Дніпрі офіційно зареєстровано 412 випадків захворювання коронавірусом, 217 осіб одужали.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Ще сім пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради Дніпра.

Коронавірус в Дніпрі Відомості

На даний момент на лікуванні перебувають 186 осіб. У важкому стані перебувають шість осіб, з них п'ять під апаратом штучної вентиляції легенів.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано дев'ять летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що українці, які перебувають в групі ризику (старше 60 років), не можуть з 1 червня виходити на роботу через карантинні обмеження. Однак він назвав категорії, для яких зроблять виняток.