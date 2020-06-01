Коронавірусом у Дніпрі заразилося понад 400 осіб: карта поширення COVID-19

Станом на ранок 1 червня в Дніпрі офіційно зареєстровано 412 випадків захворювання коронавірусом, 217 осіб одужали.
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Ще сім пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради Дніпра.
Коронавірус в Дніпрі
Відомості
На даний момент на лікуванні перебувають 186 осіб. У важкому стані перебувають шість осіб, з них п'ять під апаратом штучної вентиляції легенів.
З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано дев'ять летальних випадків.
Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що українці, які перебувають в групі ризику (старше 60 років), не можуть з 1 червня виходити на роботу через карантинні обмеження. Однак він назвав категорії, для яких зроблять виняток.
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