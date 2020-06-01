Головна Новини
1 червня • оновлено в 10:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Софія Ковнір
Всі статті автора

Коронавірусом у Дніпрі заразилося понад 400 осіб: карта поширення COVID-19

1.3т
Читати матеріал російською

Станом на ранок 1 червня в Дніпрі офіційно зареєстровано 412 випадків захворювання коронавірусом, 217 осіб одужали.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Ще сім пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради Дніпра.

Коронавірус в Дніпрі

Коронавірус в Дніпрі

Відомості

На даний момент на лікуванні перебувають 186 осіб. У важкому стані перебувають шість осіб, з них п'ять під апаратом штучної вентиляції легенів.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано дев'ять летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що українці, які перебувають в групі ризику (старше 60 років), не можуть з 1 червня виходити на роботу через карантинні обмеження. Однак він назвав категорії, для яких зроблять виняток.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Софія Ковнір
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини

Топпублікації

Топблоги