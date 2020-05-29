Коронавірусом у Дніпрі заразилося понад 400 осіб: карта поширення COVID-19

Карина Бондаренко Життя міста 13:47, 29.05.2020

Станом на 29 травня в Дніпрі офіційно зареєстровано 412 випадки захворювання коронавірусом, 217 людини одужали.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Ще сім пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.

Коронавірус в Дніпрі

Чотири людини знаходяться у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання було отримано 180 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

Мобільні бригади, які обстежують людей вдома, на сьогодні здійснили 1212 виїздів – оглянули 4158 осіб, у 306 з них виявили COVID-19. За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 46 осіб.

Де можна заразитися коронавірусом Дніпрі:

Як писав OBOZREVATEL раніше, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що українці, які перебувають в групі ризику (старше 60 років), не можуть з 1 червня виходити на роботу через карантинних обмежень. Однак він назвав категорії, для яких зроблять виняток.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Німеччина вирішила видворити Онищенка: екснардепу світить повернення до РФ

"Прибульці з космосу-2": президент без штанів, або Що спільного в Зеленського й Льоні-Космоса

B2B Jewelry перестала виплачувати гроші: вкладники Харкова помстилися

ЗСУ потужно вдарили по найманцях Росії на Донбасі: у ворога серйозні втрати

Саакашвілі поставив Зеленському ультиматум заради посади Деканоїдзе