Головна Новини
29 травня • оновлено в 14:02
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко
Всі статті автора

Коронавірусом у Дніпрі заразилося понад 400 осіб: карта поширення COVID-19

645
Читати матеріал російською

Станом на 29 травня в Дніпрі офіційно зареєстровано 412 випадки захворювання коронавірусом, 217 людини одужали.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Ще сім пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.

Коронавірус в Дніпрі

Коронавірус в Дніпрі

Чотири людини знаходяться у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання було отримано 180 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

Мобільні бригади, які обстежують людей вдома, на сьогодні здійснили 1212 виїздів – оглянули 4158 осіб, у 306 з них виявили COVID-19. За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 46 осіб.

Де можна заразитися коронавірусом Дніпрі:

Як писав OBOZREVATEL раніше, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що українці, які перебувають в групі ризику (старше 60 років), не можуть з 1 червня виходити на роботу через карантинних обмежень. Однак він назвав категорії, для яких зроблять виняток.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 811.

    Вилікувалися: 8934. Померли: 679.

  • У світі захворіли понад 5,8 млн осіб, загинули – більше 359 тисяч.

  • Вірусологиня попередила про другу хвилю епідемії COVID-19 в Україні.

  • В Україні є ефективний препарат від СOVID-19: лікарка розповіла, чому ним майже не лікують.

  • Україна пройшла пік коронавірусу: в НАНУ зробили обнадійливий висновок.

Новини

Топпублікації

Топблоги