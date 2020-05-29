Коронавірусом у Дніпрі заразилося понад 400 осіб: карта поширення COVID-19

Станом на 29 травня в Дніпрі офіційно зареєстровано 412 випадки захворювання коронавірусом, 217 людини одужали.
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Ще сім пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.
Коронавірус в Дніпрі
Чотири людини знаходяться у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання було отримано 180 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.
Мобільні бригади, які обстежують людей вдома, на сьогодні здійснили 1212 виїздів – оглянули 4158 осіб, у 306 з них виявили COVID-19. За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 46 осіб.
Де можна заразитися коронавірусом Дніпрі:
Як писав OBOZREVATEL раніше, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що українці, які перебувають в групі ризику (старше 60 років), не можуть з 1 червня виходити на роботу через карантинних обмежень. Однак він назвав категорії, для яких зроблять виняток.
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