Коронавірусом у Дніпрі заразилося понад 300 осіб: карта поширення COVID-19

Карина Бондаренко Життя міста 14:40, 18.05.2020 Оновлено: 15:09, 18.05.2020

Станом на 18 травня в Дніпрі офіційно зареєстровано 338 випадків захворювання коронавірусом, 88 осіб одужали.

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Ще 11 пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.

Коронавірус в Дніпрі

Двоє людей перебувають у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання було отримано 166 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

Мобільні бригади, які обстежують людей вдома, на сьогодні здійснили 878 виїздів – оглянули 2905 чоловік, у 254 з них виявили COVID-19. За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 26 осіб.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Як писав OBOZREVATEL раніше, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту під час чергового етапу ослаблення карантину. Однак, в восьми областях епідеміологічна ситуація не дозволяє це зробити.

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