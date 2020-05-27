Коронавірусом у Дніпрі заразилося майже 400 осіб: карта поширення COVID-19

Станом на 27 травня в Дніпрі офіційно зареєстровано 393 випадки захворювання коронавірусом, 164 людини одужали.

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Ще п'ять пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає прес-служба міської ради.

Коронавірус у Дніпрі

Три людини знаходяться у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання було отримано 171 негативну відповідь від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

Мобільні бригади, які обстежують людей вдома, на сьогодні здійснили 1161 виїздів – оглянули 3945 осіб, у 288 з них виявили COVID-19. За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 57 осіб.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Як писав OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок 27 травня, в Україні офіційно зафіксували 321 новий випадок зараження COVID-19, що менше показника за 26 травня – 339.

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