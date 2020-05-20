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20 травня • оновлено в 12:15
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Карина Бондаренко
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Коронавірусом у Дніпрі заразилося майже 350 осіб: карта поширення COVID-19

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Станом на 18 травня в Дніпрі офіційно зареєстровано 346 випадків захворювання коронавірусом, 91 чоловік одужав.

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Ще 14 пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.

Коронавірус у Дніпрі

Коронавірус у Дніпрі

Чотири людини знаходяться у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання було отримано 167 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

Мобільні бригади, які обстежують людей вдома, на сьогодні здійснили 878 виїздів – оглянули 3320 осіб, у 258 з них виявили COVID-19. За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 26 осіб.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпропетровській області вперше не зафіксували нові випадки COVID-19

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 5955. Померли: 564.

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