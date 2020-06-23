Коронавірусом у Дніпрі заразилося близько 500 осіб: карта поширення COVID-19
Коронавірус в Дніпрі
Станом на ранок 23 червня в Дніпрі коронавірусом заразилися 488 осіб.
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За останню добу нові випадки COVID-19 не були зафіксовані. Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.
На даний момент на лікуванні перебувають 122 особи. 43 пацієнти отримують його стаціонарно.
Троє хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 366 жителям Дніпра. 11 заражених COVID-19 померли.
Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні офіційно підтверджено 38 074 випадки коронавірусної інфекції. З них 833 були виявлені за минулу добу.
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