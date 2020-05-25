Коронавірусів в Дніпрі заразилося 364 людини: карта поширення COVID-19

Станом на 25 травня в Дніпрі офіційно зареєстровано 364 випадки захворювання коронавірусом, 123 людини одужали.

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Ще 13 пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.

Коронавірус у Дніпрі

Чотири людини знаходяться у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання було отримано 171 негативну відповідь від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

Мобільні бригади, які обстежують людей вдома, на сьогодні здійснили тисячі сто два виїздів – оглянули 3770 осіб, у 269 з них виявили COVID-19. За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 53 людини.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL писав, що МОЗ вніс Дніпропетровську область до переліку регіонів, де не дозволено переходити до другого етапу пом'якшення карантину.

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