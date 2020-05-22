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22 травня • оновлено в 12:50
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Карина Бондаренко
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Коронавірусом у Дніпрі заразилося 359 чоловік: карта поширення COVID-19

1.1т
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Станом на 18 травня в Дніпрі офіційно зареєстровано 359 випадків захворювання коронавірусом, 117 осіб одужали.

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Ще 17 пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.

Коронавірус у Дніпрі

Коронавірус у Дніпрі

Чотири людини знаходяться у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання було отримано 168 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

Мобільні бригади, які обстежують людей вдома, на сьогодні здійснили 1051 виїздів – оглянули 3643 осіб, у 266 з них виявили COVID-19. За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 26 осіб.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Як писав OBOZREVATEL раніше, глава МОЗ Максим Степанов сказав, коли в Україні відкриють фітнес-клуби і кафе.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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