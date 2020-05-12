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12 травня • оновлено в 15:38
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Карина Бондаренко
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Коронавірусом у Дніпрі заразилися понад 250 осіб: карта поширення COVID-19

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Станом на 12 травня в Дніпрі офіційно зафіксовано 258 випадків зараження коронавірусом, 48 з цих людей одужали.

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Шістнадцять пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Про це повідомила під час брифінгу директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 2 Жанна Нефедова, передає пресслужба міської ради.

Статистика коронавірусу в Дніпрі

Статистика коронавірусу в Дніпрі

Двоє людей перебувають у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів.

Всього з початку поширення захворювання було отримано 153 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

Крім того, мобільні бригади, які обстежують людей вдома, на сьогодні зробили 675 виїздів, під час яких оглянули 2 324 людини, у 201 з них виявили COVID-19.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Як писав OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що поточна ситуація з коронавірусом в державі дозволяє говорити про наступні етапи пом'якшення карантину.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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