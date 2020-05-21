Коронавірусом у Дніпрі захворіло понад 350 осіб: де можна заразитися. Мапа

Станом на 21 травня в місті офіційно зафіксовано всього 354 випадки захворювання коронавірусом, 112 з цих людей одужали.

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Ще 16 пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає прес-служба міської ради.

Статистика коронавірусу в Дніпрі

Чотири людини підключені до апарату штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання у 21-й інфекційній лікарні було отримано 168 негативних відповідей від систем ПЛР.

Крім того, за минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 63 людини.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Рівненській області зафіксовано найвищий в Україні стрибок статистики захворюваності COVID-19 за добу: з 29 до 70 випадків.