Коронавірусом у Дніпрі захворіло близько 400 осіб: де можна заразитися. Мапа

Станом на 28 травня в Дніпрі офіційно зареєстровано 393 випадки захворювання коронавірусом, 164 людини одужали.

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Ще шість пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.

Коронавірус у Дніпрі

Чотири людини знаходяться у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання було отримано 179 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

Мобільні бригади, які обстежують людей вдома, на сьогодні здійснили тисячі сто вісімдесят сім виїздів – оглянули 4031 осіб, у 293 з них виявили COVID-19. За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 76 осіб.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні зафіксовано 22 382 випадки коронавірусу COVID-19. З них – 477 за останню добу. З моменту початку епідемії в країні від хвороби померло 669 людей (+11 за добу), видужала – 8 439 (+444).

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