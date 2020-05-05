Коронавірусом у Дніпрі захворіли 150 чоловік: свіжа статистика

Карина Бондаренко Життя міста 14:35, 5.05.2020

Станом на 5 травня в місті офіційно зафіксовано всього 150 випадків захворювання коронавірус, 37 з цих людей одужали.

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Ще сім пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Про це повідомила під час брифінгу директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник, передає пресслужба міської ради.

Коронавірус в Дніпрі
РБК

Одна людина підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання в 21-й інфекційній лікарні було отримано 146 негативних відповідей від систем ПЛР.

Крім того, за минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 129 осіб.

Як писав OBOZREVATEL раніше, глава уряду України Денис Шмигаль заявив, що карантин у країні швидше за все продовжать після 22 травня, але введуть нові послаблення.

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