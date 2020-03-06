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6 березня • оновлено в 13:45
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Коронавірус в Україні запідозрили у цілої родини

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У четвер, 5 березня, в Апостоловому Дніпропетровської області у цілої родини із симптомами ГРВІ запідозрили коронавірус після повернення батька з Італії, де лютує захворювання.

Під час огляду лікаря у вагітної жінки і трьох дітей діагностували лихоманку і кашель. Про це повідомляє ТСН із посиланням на директора Апостолівського центру первинної медико-санітарної допомоги.

Коронавірус

Коронавірус

112 Україна

Після проведеного тесту на коронавірус ні в кого із членів сім'ї хворобу не виявили, зазначили на сайті Дніпропетровської обласної адміністрації.

"Коронавірус має певні симптоми. У жодного з членів сім'ї їх не виявили. Зате був незначний нежить, без інших ознак хвороби. Зараз чоловік, його мати, дружина і троє дітей почуваються добре. Сімейний лікар констатував у родині ознаки легкої респіраторної інфекції", – йдеться у повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, ще одну пацієнтку з високою температурою і головним болем госпіталізували в інфекційне відділення обллікарні Чернівців. Її перевірять на інфікування коронавірусом, оскільки жінка контактувала з госпіталізованою особою.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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