Коронавірус в Дніпрі: виявлені нові випадки зараження

Станом на 25 квітня в Дніпрі офіційно підтверджено 73 випадки коронавірусної інфекції, одинадцять з цих людей одужали.

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Вісім пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Про це повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.

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Крім того, з початку поширення захворювання було отримано 128 негативних відповідей від систем ПЛР.

На даний момент на лікуванні перебуває 61 особа.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що за станом на суботу, 25 квітня, в Україні підтвердили 8 125 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За добу виявлено 478 нових випадків.

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