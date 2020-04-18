Коронавірус в Дніпрі: виявлені нові випадки зараження

Ігор Кравченко Життя міста 10:21, 18.04.2020 Оновлено: 10:32, 18.04.2020

Станом на ранок 18 квітня в Дніпрі кількість офіційно підтверджених випадків коронавірусної інфекції зросла з 24 до 26.

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Шестеро людей вже одужали. Ще п'ять чоловік з підозрою на COVID-19 очікують результати досліджень, 19 осіб перебувають на лікуванні. Про це повідомили в пресслужбі міськради Дніпра.

Негативні результати аналізів на виявлення коронавірусу за весь час досліджень отримали 113 осіб.

У Дніпрі виявлені нові випадки зараження
pravda.com.ua

За даними Міністерства охорони здоров'я України в Дніпропетровській області станом на ранок 18 квітня всього зареєстровано 104 випадки коронавірусної інфекції.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі коронавірус підозрюють у шести осіб. Всього з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулось 117 осіб.

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