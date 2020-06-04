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4 червня • оновлено в 23:57
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У Дніпрі переглянуть статистику щодо COVID-19: пацієнтів не знімали з обліку

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Статистику щодо COVID-19 у Дніпропетровській області переглянуть, оскільки в базі даних місцевої лабораторії виявлено понад 250 осіб із позитивними тестами, частина з яких одужала або не хворіла взагалі.

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Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної ради. Зазначається, що після скандалу з тестами глава лабораторного центру був звільнений. На його місце призначили Романа Чуба.

"За інформацією міжвідомчої комунікаційної групи, створеної при обласному штабі з протидії епідемії коронавірусу в перші дні роботи нового глави лабораторії, в базі даних виявлено понад 250 осіб із позитивними тестами, які не зняті з обліку", – йдеться у повідомленні.

Розслідування інциденту триває. Передбачається, що в лабораторному центрі навмисно не знімали з обліку пацієнтів, щоб робити додаткові закупівлі міській інфекційній лікарні.

Статистику обіцяють переглянути найближчим часом. Передбачається, що кількість пацієнтів, які одужали, значно збільшиться.

Статистику щодо COVID-19 у Дніпрі переглянуть

Статистику щодо COVID-19 у Дніпрі переглянуть

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, раніше через підозри в недостовірності і спотворенні результатів тестування на коронавірус у Дніпрі був звільнений глава обласного лабораторного центру Олександр Штепа.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
Теги
скандали хвороба вірус інфекція
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