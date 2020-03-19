Коронавірус в Дніпрі: стало відомо, у скількох людей підозра на небезпечну хворобу

В інфекційній лікарні Дніпра станом на ранок 19 березня знаходяться дев'ять осіб з підозрою на коронавірус.

Вони пройшли ретельне обстеження, результати якого стануть відомі найближчим часом. Офіційно зареєстрованих випадків зараження інфекцією в місті поки немає, повідомили в пресслужбі мерії Дніпра.

За минулу добу з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу за медичною допомогою звернулися 754 людини. Це на 100 осіб менше, ніж позавчора.

У Дніпрі коронавірус підозрюють у 9 осіб Цензор.НЕТ

"На вулицях міста і в транспорті дійсно менше людей. Це означає, що жителі чують нас і залишаються вдома. Дякую і тим містянам, які знаходяться на самоізоляції під наглядом лікарів. Паніка, страх і стреси – не друзі пацієнтам. Особливо вам. Не забувайте щодня проводити контроль: вимірювати тиск, рівень цукру в крові тощо. А також приймати постійні ліки", – звернулася директорка Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова з 18 березня переходить на карантинний режим роботи. Планова госпіталізація, прийом пацієнтів, а також хірургічні втручання тимчасово припиняються. Консультації фахівців будуть здійснюватися дистанційно.

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