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31 березня • оновлено в 15:27
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Карина Бондаренко

Коронавірус в Дніпрі підозрюють у 11 осіб: свіжа статистика

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За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулось 535 осіб.

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Станом на 31 березня в місті залишається 5 офіційно зафіксованих випадків коронавірусу, один з цих хворих видужав, повідомили в пресслужбі міської ради.

11 пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження.

Коронавірус

Коронавірус

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"Вчора додалися люди, які будуть перебувати під медичним супроводом. Вони повернулися з інших країн. Медичні працівники, спілкуючись з ними по телефону, фіксували, що багато хто ще не вибрав сімейного лікаря. Не дивлячись на карантин це можна зробити, зв'язавшись з ним по телефону або через реєстратуру амбулаторії та укласти декларацію онлайн або за допомогою засобів комунікації. Це займе всього 5 хвилин!" – зазначила медична директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник.

Як писав OBOZREVATEL раніше, На Дніпропетровщині лабораторно підтвердили ще один випадок коронавірусу. COVID-19 виявили у жителя Кривого Рогу.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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