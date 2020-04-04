Коронавірус в Дніпрі підозрюють ще у 10 чоловік: свіжа статистика

Станом на ранок 4 квітня коронавірус в Дніпрі підозрюють у 10 осіб.

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Офіційно зафіксовано всього вісім випадків зараження, повідомили OBOZREVATEL в Департаменті охорони здоров'я міської ради Дніпра.

Ще 10 осіб чекають результатів дослідження. Три людини вже видужала. У 59 осіб аналіз на COVID-19 дав негативний результат.

Зафіксовано нові випадки зараження pravda.com.ua

За даними Дніпропетровської обласної ради за станом на 3 квітня в області було зафіксовано два нові випадки зараження коронавірусів – в Дніпрі і в Кривому Розі. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області – 14.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі коронавірус виявили у 5-річної дитини.

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