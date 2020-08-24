Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Коронавірус в Дніпрі. Слово і діло

Станом на ранок 24 серпня в Дніпрі коронавірусом заразилася 1081 особа. За останню добу позитивний результат тесту отримали 18 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 375 осіб. 175 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

П'ятеро хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 706 жителям Дніпра. 19 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні 24 серпня набуло чинності нове карантинне зонування.

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