Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Аліна Рашевська Життя міста 09:53, 28.07.2020

Станом на ранок 28 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 670 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у одного дніпрянина.

На даний момент на лікуванні перебувають 140 осіб. 71 пацієнт отримує його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Двоє хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 530 жителям Дніпра. 13 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що за минулу добу три регіони в Україні стали епіцентрами коронавірусу, де зафіксовано понад 100 нових випадків зараження.

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