Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності
Коронавірус в Дніпрі. www.pravda.com.ua
Станом на ранок 28 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 670 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у одного дніпрянина.
На даний момент на лікуванні перебувають 140 осіб. 71 пацієнт отримує його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.
Двоє хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 530 жителям Дніпра. 13 заражених COVID-19 померли.
Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що за минулу добу три регіони в Україні стали епіцентрами коронавірусу, де зафіксовано понад 100 нових випадків зараження.
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