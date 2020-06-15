Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності
Коронавірус в Дніпрі
Станом на ранок 15 червня в Дніпрі коронавірусом заразилися 466 осіб, двоє з них – за останню добу.
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На даний момент на лікуванні перебувають 122 особи. 45 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.
Четверо хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Трьох із них підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
Перемогти хворобу вдалося 344 жителям Дніпра. 10 заражених COVID-19 померли.
Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні офіційно підтвердили 31 810 випадків коронавірусної інфекції. З них 656 були виявлені за минулу добу.
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