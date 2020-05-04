Головна Новини
4 травня • оновлено в 22:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко
Всі статті автора

Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

1.5т
Читати матеріал російською

Станом на 4 травня в Дніпрі офіційно зафіксовано 143 випадки захворювання коронавірусом, 29 з цих людей одужали.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Десять пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Про це повідомила під час брифінгу директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник, передає пресслужба міської ради.

Коронавірус в Дніпрі

Коронавірус в Дніпрі

uniclinic.com.ua

Одна людина підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання від систем ПЛР в 21-й лікарні було отримано 138 негативних відповідей.

Крім того, за минулі вихідні в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 55 осіб.

Як писав OBOZREVATEL раніше, президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався, що не особливо "париться" через заражених коронавірусом в країні. За його словами, ситуація із захворюваністю на пневмонії важливіше, ніж з COVID-19.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12331.

    Вилікувалися: 1619. Померли: 303.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – понад 250 тисяч.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини

Топпублікації

Топблоги