Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на 4 травня в Дніпрі офіційно зафіксовано 143 випадки захворювання коронавірусом, 29 з цих людей одужали.
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Десять пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Про це повідомила під час брифінгу директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник, передає пресслужба міської ради.
Коронавірус в Дніпрі
uniclinic.com.ua
Одна людина підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання від систем ПЛР в 21-й лікарні було отримано 138 негативних відповідей.
Крім того, за минулі вихідні в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 55 осіб.
Як писав OBOZREVATEL раніше, президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався, що не особливо "париться" через заражених коронавірусом в країні. За його словами, ситуація із захворюваністю на пневмонії важливіше, ніж з COVID-19.
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