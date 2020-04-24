Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Софія Ковнір Життя міста 12:20, 24.04.2020 Оновлено: 12:25, 24.04.2020

У Дніпрі станом на 24 квітня офіційно підтверджено 57 випадків коронавірусної інфекції, десять осіб одужали.

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Чотирнадцять пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Про це повідомила під час брифінгу 24 квітня директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Надія Сальник, передає пресслужба міської ради.

Коронавірус
medikom.ua

Крім того, за минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулось 104 людини.

З початку поширення захворювання було отримано 122 негативних відповідей від систем ПЛР.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві і області станом на ранок 24 квітня зафіксували 1627 випадків коронавируса COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 1122, а на території області – до 505.

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