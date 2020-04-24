Головна Новини
24 квітня • оновлено в 12:32
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Софія Ковнір
Всі статті автора

Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

288
Читати матеріал російською

У Дніпрі станом на 24 квітня офіційно підтверджено 57 випадків коронавірусної інфекції, десять осіб одужали.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Чотирнадцять пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Про це повідомила під час брифінгу 24 квітня директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Надія Сальник, передає пресслужба міської ради.

Коронавірус

Коронавірус

medikom.ua

Крім того, за минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулось 104 людини.

З початку поширення захворювання було отримано 122 негативних відповідей від систем ПЛР.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві і області станом на ранок 24 квітня зафіксували 1627 випадків коронавируса COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 1122, а на території області – до 505.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Софія Ковнір
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

  • Чехія почала вихід із карантину: громадянам дозволили виїжджати за кордон.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • Коронавірус спалахне з новою силою: названі нові країни-епіцентри.

Новини

Топпублікації

Топблоги