Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

У Дніпрі станом на 24 квітня офіційно підтверджено 57 випадків коронавірусної інфекції, десять осіб одужали.
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Чотирнадцять пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Про це повідомила під час брифінгу 24 квітня директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Надія Сальник, передає пресслужба міської ради.
Коронавірус
medikom.ua
Крім того, за минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулось 104 людини.
З початку поширення захворювання було отримано 122 негативних відповідей від систем ПЛР.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві і області станом на ранок 24 квітня зафіксували 1627 випадків коронавируса COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 1122, а на території області – до 505.
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