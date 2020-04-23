Головна Новини
23 квітня • оновлено в 15:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко
Всі статті автора

Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

704
Читати матеріал російською

Станом на 23 квітня в Дніпрі офіційно підтверджено 55 випадків коронавірусної інфекції, вісім з цих людей одужали.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Тринадцять пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Про це повідомила під час брифінгу 23 квітня директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник, передає пресслужба міської ради.

Коронавірус

Коронавірус

Крім того, за минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулось 126 осіб.

З початку поширення захворювання було отримано 118 негативних відповідей від систем ПЛР.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Києві серед людей, у яких за минулу добу виявили коронавірус COVID-19, 34 жінки у віці від 21 до 84 років, 29 чоловіків у віці від 26 до 71 року, а також семеро дітей у віці до 17 років (дві дівчини і п'ять хлопців).

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,6 мільйони осіб, загинули – понад 182 тисячі.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • Карантин в Україні продовжили до 11 травня через епідемію коронавірусу.

  • У ВООЗ озвучили нові тривожні тенденції в зв'язку з пандемією - це надовго.

  • В Італії планують тестувати засіб від подагри для лікування COVID-19.

Новини

Топпублікації

Топблоги