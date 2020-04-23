Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на 23 квітня в Дніпрі офіційно підтверджено 55 випадків коронавірусної інфекції, вісім з цих людей одужали.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Тринадцять пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Про це повідомила під час брифінгу 23 квітня директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник, передає пресслужба міської ради.

Коронавірус

Крім того, за минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулось 126 осіб.

З початку поширення захворювання було отримано 118 негативних відповідей від систем ПЛР.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Києві серед людей, у яких за минулу добу виявили коронавірус COVID-19, 34 жінки у віці від 21 до 84 років, 29 чоловіків у віці від 26 до 71 року, а також семеро дітей у віці до 17 років (дві дівчини і п'ять хлопців).

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!