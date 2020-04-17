Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на 17 квітня в Дніпрі офіційно підтверджено 24 випадки коронавірусної інфекції, шість осіб одужали.

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Ще шість пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результатів обстеження. Про це повідомила під час брифінгу 17 квітня директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник, передає пресслужба міської ради.

Всього з початку спалаху захворювання було отримано 110 негативних відповідей від системи ПЛР.

Коронавірус medikom.ua

За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулось 117 осіб.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині виявили сім нових випадків коронавірусної інфекції. Так, загальна кількість інфікованих досягла 89 осіб.