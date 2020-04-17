Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на 17 квітня в Дніпрі офіційно підтверджено 24 випадки коронавірусної інфекції, шість осіб одужали.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Ще шість пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результатів обстеження. Про це повідомила під час брифінгу 17 квітня директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник, передає пресслужба міської ради.

Всього з початку спалаху захворювання було отримано 110 негативних відповідей від системи ПЛР.

Коронавірус medikom.ua

За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулось 117 осіб.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині виявили сім нових випадків коронавірусної інфекції. Так, загальна кількість інфікованих досягла 89 осіб.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!