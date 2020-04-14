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14 квітня • оновлено в 12:23
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Карина Бондаренко
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Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

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Станом на 13 квітня в Дніпрі офіційно зафіксовано 19 підтверджених випадків коронавірусної інфекції, п'ятеро з цих людей одужали.

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Про це під час брифінгу 14 квітня медична директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник, передає пресслужба міської ради Дніпра.

Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

За минулу добу в Дніпрі за допомогою до медиків з ознаками ГРВІ звернулося 203 людини. Чотирнадцять пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Зараз отримано 94 негативних відповіді від систем ПЛР.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині за добу знайшли ще 11 заражених коронавірусом.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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