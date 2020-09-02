Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Аліна Рашевська Життя міста 09:44, 2.09.2020

Станом на ранок 2 вересня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1399 осіб, 31 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 485 осіб. 239 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

П'ятеро хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 914 жителям Дніпра. 29 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що біль в животі може бути ключовою ознакою коронавирусної інфекції.

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