Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на ранок неділі, 30 серпня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 1267 осіб, 27 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 440 осіб. 201 пацієнт - стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

П'ятеро хворих перебувають у вкрай важкому стані, вони підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 827 жителям Дніпра.

З початку пандемії в Дніпрі зафіксовано 24 летальних випадки COVID-19.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі зафіксували різкий сплеск захворюваності коронавірусом. В останні кілька днів статистика не тішить.

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