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10 квітня • оновлено в 18:11
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Карина Бондаренко

Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

1.1т
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Станом на п'ятницю, 10 квітня, в Дніпрі офіційно підтверджено 14 випадків коронавірусної інфекції, троє з цих людей одужали.

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Ще дев'ять пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, повідомили в пресслужбі міської ради Дніпра. Всього в місті отримано 78 негативних відповідей від системи ПЛР.

Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Крім того, за минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулось 205 осіб.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в ніч на 10 квітня в обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі лікарі боролися за життя важкої пацієнтки з коронавірусною інфекцією.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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    Підтверджені випадки: 2203.

    Вилікувалися: 61. Померли: 69.

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