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8 квітня • оновлено в 21:54
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Карина Бондаренко

Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

1.2т
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За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулось 293 людини.

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Станом на 8 квітня в місті офіційно підтверджено 13 випадків коронавірусної інфекції, троє з цих людей одужали. Десять знаходяться на лікуванні, повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.

Ще 6 пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження.

Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Як писав OBOZREVATEL раніше, в місті Першотравенськ Дніпропетровської області відбувся різкий спалах коронавірусу через збори баптистів, на які з'їхалося кілька сотень людей з різних міст і країн.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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