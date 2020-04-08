За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулось 293 людини.

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Станом на 8 квітня в місті офіційно підтверджено 13 випадків коронавірусної інфекції, троє з цих людей одужали. Десять знаходяться на лікуванні, повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.

Ще 6 пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження.

Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Як писав OBOZREVATEL раніше, в місті Першотравенськ Дніпропетровської області відбувся різкий спалах коронавірусу через збори баптистів, на які з'їхалося кілька сотень людей з різних міст і країн.

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