За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулось 293 людини.
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Станом на 8 квітня в місті офіційно підтверджено 13 випадків коронавірусної інфекції, троє з цих людей одужали. Десять знаходяться на лікуванні, повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.
Ще 6 пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження.
Коронавірус в Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності
Як писав OBOZREVATEL раніше, в місті Першотравенськ Дніпропетровської області відбувся різкий спалах коронавірусу через збори баптистів, на які з'їхалося кілька сотень людей з різних міст і країн.
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