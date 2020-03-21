Коронавірус у Дніпрі: в місті провели дезінфекцію вулиць. Відео

У Дніпрі з метою запобігання поширенню коронавіруса, провели дезінфекцію вулиць.

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Як сказано У сюжеті "ТСН", в ніч з 20 на 21 березня пожежно-рятувальною технікою ГУ ГСЧС України в області розпилили спеціальний дезінфікуючий розчин на головних вулицях міста, зокрема на проспектах Дмитра Яворницького, Слобожанському і проспекті Свободи (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Зокрема, оброблялися місця масового перебування людей, зупинки громадського транспорту та тротуари жвавих вулиць. Заходи проводилися У пізній час доби, щоб не створювати незручності для людей.

У Дніпрі провели дезінфекцію вулиць через коронавірус

Для дезінфекції вулиць використовувалася дезінфекційна суміш на основі порошку СФ-2У та води, яка є безпечною для людей і тварин.

Як писав OBOZREVATEL раніше, поліція і медики намагаються встановити людей, які могли заразитися коронавірусом від подружжя на Дніпропетровщині. Пара українців їхала на поїзді, а потім в таксі.

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