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Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Аліна Рашевська
Життя міста
1,3 т.
Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Коронавірус у Дніпрі. forshmag.me

Станом на ранок 6 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 533 особи, четверо з них – за останню добу.

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На даний момент на лікуванні перебувають 88 осіб. 37 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Двоє хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 445 жителям Дніпра. 10 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні знизився добовий приріст заражених COVID-19.

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