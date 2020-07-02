Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Софія Ковнір Життя міста 09:00, 2.07.2020

Станом на 2 липня в Дніпрі офіційно зареєстровано 520 випадків захворювання коронавірусом, 400 осіб одужали.

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Ще п'ять пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.

На даний момент на лікуванні перебувають 120 осіб. Двоє людей – у важкому стані. Всього з початку поширення захворювання було отримано 217 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано десять летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що Близький Схід перебуває на "критичному порозі" пандемії коронавіруса. Там зареєстровано понад мільйон підтверджених випадків COVID-19.

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