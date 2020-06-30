Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на 30 червня в Дніпрі офіційно зареєстровано 517 випадків захворювання коронавірусом, 389 осіб одужали.

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Ще сім пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.

На даний момент на лікуванні перебувають 128 осіб. Чотири людини – у важкому стані. Всього з початку поширення захворювання було отримано 215 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано десять летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) додав нежить, чхання, нудоту і діарею в список симптомів коронавіруса. Тепер у списку американського Центру налічується 12 ознак, які можуть свідчити про інфікування.