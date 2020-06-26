Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на 26 червня в Дніпрі офіційно зареєстровано 502 випадки захворювання коронавірусом, 384 людини одужали.

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Ще вісім пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.

На даний момент на лікуванні перебувають 118 осіб. Двоє людей – у важкому стані. Всього з початку поширення захворювання було отримано 212 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано десять летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Україна потрапила в список з 11 країн-"рекордсменів" за кількістю захворювань COVID-19 за останній час. Всього зафіксовано спалахи в 54 країнах Європи, Близького Сходу і Центральної Азії.