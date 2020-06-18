Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на 18 червня в Дніпрі офіційно зареєстровано 474 випадків захворювання коронавірусом, 363 людини одужали.

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Ще чотири пацієнта 21-й лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.

На даний момент на лікуванні перебувають 111 людей. Двоє людей – у важкому стані, один з них на апараті штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання було отримано 208 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано десять летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що китайські медики розробили показник критичного стану пацієнтів, який вказує на високий ризик летального результату від коронавірусної інфекції пацієнтів відділень інтенсивної терапії. Медики з Першої дочірньої лікарні Університету Сучжоу опублікували відповідне дослідження.