Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на 30 квітня в Дніпрі офіційно зафіксовано 102 випадки захворювання на коронавірус, дев'ятнадцять з цих людей одужали.

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Дев'ять пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Про це повідомила під час брифінгу директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник, передає пресслужба міської ради.

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"Одна людина підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Тепер маємо 135 негативних відповідей від систем ПЛР саме в 21-й інфекційній лікарні", – зазначила Сальник.

Також вона розповіла про те, що в місті з третього квітня працюють мобільні бригади, які обстежують людей вдома. Всього за цей період медики провели 403 виїзди, під час яких оглянули 1 376 чоловік, у 70 з них виявили COVID-19.

Як писав OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні виходить уникнути піку коронавірусу. Він також розповів, що відновлення роботи підприємств торгівлі, а також перукарень в Україні планується після 11 травня.

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